經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：大市初現曙光 比亞迪電子轉強

【明報專訊】港股長假前大彈，不完全意外，就如上周一指新經濟股回落到去年11、12月平台漸見承接，有望短線反彈；不過，舊經濟也同樣反撲，以致走勢上初現曙光，卻始料未及。

上 / 下一篇新聞