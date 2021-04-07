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2021年4月7日星期三
技術取勝
投資策略
港股罕現近百公司延遲發業績 停牌公司市值合計逾1800億 民企細價股為主
財匯局動作頻頻 牽動核數界神經
業績遲到潮 非限細價股
彭博：人行促今年新增信貸與去年相若
中國財新PMI回升 學者：通脹壓力現
攜程通過上市聆訊 最快本周招股
吳光正「私人炒房」去年底清倉 去年7月成立新證券公司 多名老臣入局
當代置業：削短債當務之急 今年銷售目標增11%
常達RFID標籤方案 助中小企接入物聯網
瑞信Archegos事件損失365億 停回購削派息救亡 兩高層離職
貝索斯蟬聯全球首富
股神拍檔芒格大舉押注阿里巴巴 持股近3億元
張兆聰：心動遊戲具優勢 B站入股虎添翼
植耀輝：煤炭股料續有炒作
技術取勝：周大福挑戰13元關
誠哥資助膝關節手術擬加碼
劉思明：大市初現曙光 比亞迪電子轉強
周顯：小米200萬改商標值回票價
湯文亮：零議價反令業主傷心
復活節一手160宗成交 按年升八成 345組客爭LP6 19伙撻訂貨
十大屋苑長假61宗成交 9年同期最旺
新屯中3房730萬沽 一個月兩破頂
疫下共享空間需求增 IWG擴13萬呎樓面
旺角舖空置率 連跌4個月
紐約梅隆資管Alicia Levine：今年周期股跑贏增長股
技術取勝：周大福挑戰13元關
【明報專訊】JS環球觀望24元支持（圖）
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