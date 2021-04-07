股神拍檔芒格大舉押注阿里巴巴 持股近3億元

美國就業市場數據持續改善，昨日公布美國職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，2月職位空缺數增至740萬，較預期高出50萬。中、美服務業PMI理想，國際油價午夜前反彈3%，紐約期油重返每桶60美元以上，布蘭特期油升穿每桶64美元。道指及標指周一雙雙破頂後，美股三大指數昨早段窄幅上落。

IMF上調今年全球經濟增長預測

隨着全球疫苗接種計劃的推進，加上美國增加財政刺激措施，國際貨幣基金組織（IMF）發布的《世界經濟展望》預計，今年全球經濟增長6%，較1月時的預測上調0.5個百分點。IMF預期，美國今年經濟增長6.4%，較1月的預測上調1.3個百分點。IMF預計，中國今年經濟增長8.4%，較1月時的預測上調0.3個百分點，有望是中國2011年以來增長最強勁的一年。不過IMF警告，須注意發達經濟體與新興經濟體之間的發展差距加劇。

（綜合報道）

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