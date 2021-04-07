巴菲特28年來首跌出五強

五大富豪過去一年由於股價急升，令身家大增。反觀今年跌至第6位的巴菲特，卻是自1993年以來首次跌出五強。這並非由於巴菲特投資失準，他在過去一年的身家也增長了285億美元，總身家達960億美元。

根據《福布斯》統計，全球身家最少有10億美元的富豪，達到破紀錄的2755名，較之前一年增加了660名。這些億萬富豪的總財富達到破紀錄的13.1萬億美元，較去年足足增加5萬億美元。

大中華區698人上榜 僅次美國

躋身億萬富豪榜的富豪當中，698人來自大中華區（包括港澳），較去年的456人大幅上升，數目僅次於美國的724名。今年有493張新面孔上榜，相當於過去一年，每17小時就有一位富豪的身家跨過10億美元的門檻。這些新上榜富豪，其中210名來自大中華區、98名來自美國。

印度富商Mukesh Ambani成為亞洲首富，全球排名第10位。農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒排名13，身家達689億美元，是中國首富。騰訊控股（0700）創辦人馬化騰以658億美元身家排15。去年的中國首富馬雲，在全球富豪榜排名由17位降至26位。本港兩大富商李嘉誠和李兆基，分別排名43和47。

（綜合報道）

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