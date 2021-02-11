瑞信Archegos事件損失365億 停回購削派息救亡 兩高層離職

另外，瑞信管理層因事件被取消2020財年獎金，董事長Urs Rohner將放棄其價值150萬瑞郎（約1247萬港元）的報酬。瑞信亦將暫停其股票回購及削派息，以保護銀行資本。自3月以來股價跌兩成的瑞信，股價昨微升。

董事長放棄1247萬元報酬

由於Archegos未能履行追加保證金（補倉）的要求，令瑞信等多家投行面臨損失。彭博社引述知情人士稱，瑞信已沽出價值約23億美元（約179億港元）與Archegos強制平倉相關的股票。消息稱，瑞信以大宗交易的方式，出售ViacomCBS、唯品會和Farfetch股票。這些股票目前交易價格，遠低於Archegos爆倉前的水平。

瑞信行政總裁戈特斯坦（Thomas Gottstein）稱，與美國對冲基金爆倉有關的主要服務業務重大虧損是不可接受的。瑞信稱，如果沒有相關損失，該行的投資銀行、財富管理和資產管理業務原本應該有強勁的表現。

不過在Archegos爆倉前，瑞信已因捲入金融初創企業Greensill的不透明融資業務而蒙受損失。瑞信向Greensill提供貸款，並與其成立多家總規模達100億美元的投資基金。瑞信把上述投資基金賣給投資者，並向投資者聲稱這些基金相當安全。在Greensill爆煲後，瑞信正清算相關基金，並將現金退還投資者。

聲譽受損 委外部機構調查

投資業務接連受挫，令瑞信聲譽受損。瑞信表示，董事會已展開兩項調查，將由外部機構負責，分別調查供應鏈融資基金（Supply-Chain Finance Funds）問題和涉及美國對冲基金的重大問題。瑞信已計劃將派息降至每股0.1瑞郎（約0.8港元），並暫停股票回購，直至其普通股權一級資本比率（CET1）恢復到目標水平。瑞信預計，第一季的CET1比率至少為12％，其今年上半年的目標，是至少達到12.5％。

「末日博士」警告：

或更多對冲基金爆煲

彭博社的評論文章表示，瑞信在1990和2000年代大膽進軍美國證券業務，在公司內部產生了許多管理層沒能控制的權力體系。戈特斯坦的前任譚天忠（Tidjane Thiam）曾表明要降低瑞信風險，儘管瑞信確實收縮了證券業務，並偏向拓展為富豪理財的穩定業務，但最近接連「出事」，反映其企業治理仍需改善。

摩通發表報告稱，鑑於Archegos的規模，各投行的總損失可能達50億至100億美元。有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）稱，美國國債孳息率上升可能動搖市場，恐導致更多對冲基金重蹈Archegos覆轍。

魯賓尼向彭博電視稱，發達國家採取低利率甚至負利率政策，加上大量財政刺激措施，導致投資者更願意承擔風險，周期調整的市盈率已處於1929年和2000年代初的高位。他警告一些震動市場的風險，包括美國10年期國債孳息率今年或升穿2厘，以及通脹增長可能加快等。

（綜合報道）

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