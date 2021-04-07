當代置業：削短債當務之急 今年銷售目標增11%

截至去年底，集團的淨負債率由2019財年約82.7%上升至2020財年約95.7%，現金短債比率1.4倍，剔除預收款後的資產負債率為82%，雖然仍未達標，不過張鵬表示，已持續優化融資結構，去年加權平均借貸利率約9.9%，按年持平，但集團已將短債比率由2019年的51.2%降至39.9%，今年初已完成綠色優先票據新發及增發共3.98億美元等，在票息下降及年期拉長下，相信財務會更穩健。

張鵬認為，集中供地政策對企業本身的資金水平有一定考驗，但亦令到市場更理性，因為在同時大量供地下，將令競拍的資金有效分流，比起以往開發商一齊搶地造成高溢價，新政策之下有些地皮溢價率可能會下降。當代置業未來的土儲策略不會單純只透過「招拍掛」，會加強合作及併購等，以減低依賴「招拍掛」方式。截至去年底，當代置業總土儲貨值約2800億元人民幣，今年預計新增土地儲備貨值不低於500億元人民幣。