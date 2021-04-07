攜程通過上市聆訊 最快本周招股

去年收入瀉近半 由盈轉虧

攜程旗下的四大在線旅遊平台為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner，據初步招股書披露，攜程去年由盈轉虧，淨虧損達32.5億元（人民幣．下同），收入按年大跌48.7％，達183.27億元，主要因新冠病毒全球大流行影響旅遊業，令主要收入來源的住宿預訂及交通票務業務大減，兩者合共佔收入78％。毛利按年跌49.51％至142.85億元，毛利率按年跌1個百分點至78％。

按地區分，攜程去年大中華區收入按年跌45.55％至170.19億元，收入比例達93％。其他地區收入跌70.67％至13.08億元，佔總收入7％。

若以未有疫情前的年度比較，2019年淨利潤達70.11億元，較2018年同期升5.3倍。收入達357.16億元，按年升14.83％。毛利按年升14.82％至282.94億元。截至去年底，攜程於中國境內超過300城市約6000家輕資產模式營運的線下門店為用戶提供服務。

百度持11.5％ 最大單一股東

截至今年的2月底，百度（9888）持有攜程網約11.5％的股權，是攜程目前最大單一股東。騰訊（0700）的南非大股東Naspers亦持有攜程網5.59%的股權，攜程網創辦人梁建章、沈南鵬等多名董事及管理層合共持有股權約6.7%。

明報記者

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