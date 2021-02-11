中國財新PMI回升 學者：通脹壓力現

昨日為長假期最後一日，港股繼續休市，俗稱「黑期」的香港HS50指數，截至晚上9時半報29,044點，較恒指上周四（1日）高水106點，ADR港股比例指數開市報28,918點。熱門中概股方面，百度（9888）折合報216.83港元，較港股低0.65%，阿里巴巴（9988）美股開市折合報220.53港元，較港股低2.25%，京東（9618）美股折合報320.78港元，較港股低4.55%。

恒指「黑期」高水逾百點

A股昨日高開後即偏軟下跌，上證收報3482點，下跌0.04%，深成指數報14,083點，下跌0.28%。

深交所主板和中小板昨日正式合併，總市值超過20億元人民幣。深交所表示，主板多年未有新股發行，不論上市公司數量還是市值規模均落後於中小板和創業板，合併有利於主板明確定位，吸引新股上市。

不過該行表示，合併後主板仍然實行核准制，既沒有降低上市門檻，也沒有新增上市通道，不會令市場擴容，對兩板股票的流動性和估值也不會造成很大波動。