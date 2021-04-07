彭博：人行促今年新增信貸與去年相若

貸款餘額按年增長或見15年低

知情人士表示，人行同時指導外資銀行控制貸款增速。去年新增人民幣貸款按年增長16.25%，據彭博社統計，若今年人民幣新增貸款金額與去年持平，則至今年底的貸款餘額按年增長會降至11%，為2005年以來最低。人行上月強調貨幣政策要平衡防範風險，銀保監今年亦有連串控制房地產相關貸款的政策出台。

今年4月為繳稅高峰月份，地方政府專項債券亦在第二季加快發行，市場關注人行會否增加公開市場工具金額，以支持市場流動性。不過，人行昨日連續第26日進行100億元7天期逆回購操作，連同因清明假延遲到期的逆回購，全日淨回籠100億元，為3月5日以來首次。

國海證券研究所固定收益研究團隊負責人靳毅表示，當前銀行超額儲備率比較低，繳稅對資金流動性的影響不容忽視，加上4月份利率債供給增加，短期內資金流動性易緊難鬆。現時人行降準的可能性較低，因此應關注人行如何操作在4月15日到期的中期借貸便利（MLF），如果只以同等金額續期，則4月中下旬資金流動性將不容樂觀。中信期貨研究部金融期貨分析師張革則認為，政府債券發行繳款壓力適中，總體流動性缺口不大，惟人行傾向防風險，政策沒有明顯轉鬆的條件。

專家籲留意收緊流動性風險

作為市場利率主要指標，銀行間債券質押式回購利率（DR007）昨日跌至1.98厘，低於7天期逆回購的2.2厘利率，反映近期資金流動性較寬鬆。不過興業銀行發表報告表示，人行早前指會確保貨幣政策對實體經濟支持和潛在產出增速大致匹配，若以潛在產出計算，DR007升至2.2厘仍屬明顯偏低，利率面臨上升壓力，因此需要關注4月，特別是在後半月的稅期前後，出現流動性收緊的風險。

市場流動性收緊憂慮影響近月A股表現，包括高估值龍頭股的滬深300指數，3月至今下跌3.68%，創業板指數則下跌2.83%。凱基證券分析師陳浩表示，控制信貸的消息雖然並不意外，但增強了市場對流動趨緊的預期，會對高估值行業的股價造成壓力。