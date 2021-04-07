財匯局動作頻頻 牽動核數界神經

【明報專訊】綜合會計界意見，今年上市公司業績「遲到」背後原因眾多，包括跨境出行仍遇阻；疫情下經營受挫公司帳目難以整理；港交所（0388）未再提供全面寬免措施等。其中一項原因，則是來自近期有頻密監管行動的核數界監管機構財匯局。財匯局自改組擴權後，去年起重整旗鼓，又聘請新行政總監，數月內已發布多項針對業界的報告。此外，當局亦點名就中匯安達、德勤兩行展開兩項調查。有會計界人士直認，現時作業無疑更「緊張」。
國衛會計師事務所主席鄭中正相信，財匯局現時對會計界期望更高，例如希望核數師「做嘢深入啲」，因此業界便致力達到其要求。他強調，並非說核數師以前做事不夠審慎，而是現時處理細節更為小心。他舉例，以往交予內地分行處理的部分工作，現時寧願由在港員工親自北上，確認過後才放心。
客戶監管之間陷兩難 「長期處風口浪尖」
會計界愛心同盟執行主席林智遠則表示，今年3月刊發業績的公司，整個財政年度均在財匯局監察之下，因此會計界難免有「小小」壓力，審核亦較以往更認真。他認為，核數師工作上經常面對兩難局面，若客戶不滿意，往往要再做額外繁複的工作；而若導致停牌，其後面對的監察更為複雜，亦有監管機構追問原因，形容所處狀態是「長期站在風口浪尖」。