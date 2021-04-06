將軍澳錄逾60宗成交 維景灣畔實呎重上2萬

中原地產副分區營業經理伍錦基指，上述單位為維景灣畔9座高層F室，實用面積660方呎，三房連套房間隔，享海景，最新以1348萬元售出，實呎20,424元。原業主是於2011年以678萬元購入，持貨10年，現帳面獲利670萬元或近一倍。

昇薈呎價升穿1.6萬 7年漲65％

另外，美聯物業客戶經理翟曉明表示，東涌昇薈10座高層E室，實用面積434方呎，屬一房間隔，望海景，日前反價5萬元，以695萬元成交，實呎16,014元，創屋苑新高呎價，並首度升穿1.6萬元大關，原業主於2014年以約422萬元一手購入，持貨至今帳面獲利約273萬元，升值約64.7%。

凱旋門高層6350萬沽 平同類一成

不過，部分大碼物業仍錄低市價成交。市場消息指，九龍站凱旋門映月閣高層A室，實用面積1281方呎，四房雙套間隔，連一個車位，原業主曾叫價9000萬元放售，但近日減價至約6350萬元售出，實呎49,570元。資料顯示，同座同面積高5層A單位，2019年9月曾以7180萬元易手，若扣除樓層因素，即事隔不足兩年，同類單位賣平近一成。原業主是於2009年以3230萬元連車位購入，持貨12年後帳面獲利3120萬元或近一倍。

富豪．山峯推3洋房 周五起招標

新盤方面，新地（0016）旗下早於1997年入伙的南區淺水灣3號項目，早前已低調上載樓書至物業網站，而據區內代理指，項目現餘約10多伙餘貨，發展商會以招標形式推出。百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作發展的沙田九肚富豪．山峯，昨上載銷售安排，推出3幢實用面積2759至3024方呎洋房，本周五（9日）起招標。

另遠展（0035）旗下洪水橋珀爵錄逾兩年來首宗買賣，單位為26號洋房，實用面積1991方呎，6房兩套間隔，成交價2588萬元，實呎12,998元，買家採用1088天付款，並可先住後付。