M7房地產港設辦事處 吸亞洲投資者

與同系ESR不構成競爭

加拿大退休基金OMERS（安大略市政僱員退休金系統）旗下Oxford Properties（下稱牛津物業），今年初提出收購M7。牛津物業的名字並不陌生，早於亞太區物流地產平台ESR（1821）在2019年上市時，已入股約9%。Richard Croft指出，M7日後與ESR同為牛津地產旗下投資的公司，但M7與牛津地產均會獨立營運，就算M7有意在亞洲地區發展，亦不見得與ESR會構成競爭。他稱，亞洲投資者對歐洲的工業地產、物流貨倉興趣日濃，因此M7最近在港成立辦事處，冀進一步接觸及接近亞洲市場及投資者，作為旗下投資項目的分銷中心。

M7目前以英國倫敦作為總部，在包括荷蘭、德國、西班牙及瑞典14、15個歐洲國家，參與投資工業地產、物流貨倉等項目，現有團隊約230人，管理資產約50億美元，Richard Croft期望，進一步將管理資產價值提高至100億美元（約780億港元）。

管理資產價值冀增至780億

過往10年M7已完成及結束14個投資實體，平均投資逾4年時間，平均回報率逾25%。即使面對新冠病毒疫情及英國脫歐等挑戰，未見其影響業務或尋求融資，目前在管的投資實體更達20個。另外，隨着歐洲人口密度較前提高，要發展大型的最後一里物流項目更為不易，加上市場日益着重供應鏈管理，M7從中參與投資，有望提升及體現物流項目的價值。