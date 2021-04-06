道指標指早段再創新高 Tesla飈5%

美國三大指數全線做好，道指昨晚早段升逾350點，升至33,500點水平，創新高。標普500指數亦創新高，昨晚早段升約50點至近4070點水平。納指亦升逾1%，升幅達166點至13,600點水平。當地公布3月份的Markit綜合PMI為59.7，相比預期的59.1水平為高。同時，美國3月份的耐用品訂單為跌1.2%，較預期的跌1.1%為多。

庫克暗示10年內交棒 蘋果升1.8%

此外，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook），接受於《紐約時報》供稿並被譽為矽谷最具權威的科技記者Kara Swisher的訪問時透露離任的計劃。他指出：「現時自己感覺良好，因此未有具體離任日子，但若說要在蘋果工作多10年，是太長久，可能不用多10年（便交棒）。」他又說，現時沒有誰人繼任的線索，原因是自己很愛蘋果公司，難以想像生活中沒有蘋果公司的情况。因此直到自己不在公司前，都不知誰人繼任。庫克此說，被投資者視為可能在未來10年內交棒，該公司股價昨晚早段則升1.83%。

庫克提到Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），指非常敬佩和尊重馬斯克所建立的事業，雖然他們並沒有談過話，但很羨幕Tesla在電動車領域所建立的領先地位。

軟銀加碼投資生科企業

近年在美股市場活躍的日本軟銀，則加碼投資生物科技公司。外電報道指，以美國三藩市為基地的基因測試公司Invitae Corp擬向軟銀在內的投資者發行可換股債務，籌集12億美元（約93.31億港元），用於擴充業務平台。

雖然美股持續破頂，《華爾街日報》報道卻指，散戶入市已露疲態，參與美股、ETF均創今年最低水平，追入看漲期權的資金亦正減少。這與散戶擔憂增長型股票波動有關。散戶自3月起換馬買對經濟更敏感的航空及銀行等股份，以彌補損失。