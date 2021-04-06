今季推保險產品 年內推投資理財服務

冀產品能提供新鮮體驗

目前大多數的虛擬銀行由於仍在開業初期，只備有基本的存貸業務。許洛聖認為，虛擬銀行在陸續發展後，應完善產品線。對於該行即將推出保險及投資服務的實際內容，他笑言要先賣關子，但強調「如果別人也有的服務，我們也沒必要去做」，他希望從流程以至產品內容各方面，都能為客戶提供新鮮的體驗。

ZA Bank近日在慶祝開業一周年，許洛聖指，目前30萬名客戶當中，以金融行業最多，其次是飲食業及零售業。他亦留意到，客戶在非辦公時間的用量正在增加，例如開業初期有35%客戶在非辦公時間或周末開戶，目前這比例已升至逾40%。在非辦公時間敘造的定期存款，佔比亦從開業初期的逾10%，升至目前逾20%。

難忘疫情來襲 員工WFH迎開業

許洛聖在2019年7月加盟ZA Bank，他提到這一年多最深印象是開業前夕，即去年1至2月，由於疫情剛開始，大家都在家工作（WFH），雖然公司在硬件上能夠配合，但始終當時是ZA Bank開業前的最後測試階段，大家要透過在家工作去做到毫無瑕疵，挑戰特別大。