經濟
曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：神州控股受惠中央新基建政策

【明報專訊】上星期我撰文建議大家對美國加強監管美國上市的中資股不要太擔心，過去一個星期市場恐慌情緒果然減退，在香港上市的中資股，特別是科技股股價也紛紛回升。

上 / 下一篇新聞