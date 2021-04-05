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2021年4月5日星期一
曾淵滄 滄海明珠
投資策略
大手客1.36億掃維港滙III兩複式戶 復活節3日假期一手成交近百宗
長假後5新盤登場涉近2100伙
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永明：MPF未需要推單一行業基金
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薛偉傑：德國研發「膏狀儲氫」技術 有望解決燃料電池汽車難題？
曾淵滄：神州控股受惠中央新基建政策
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【明報專訊】上星期我撰文建議大家對美國加強監管美國上市的中資股不要太擔心，過去一個星期市場恐慌情緒果然減退，在香港上市的中資股，特別是科技股股價也紛紛回升。
相關字詞﹕
曾淵滄
財經專欄
滄海明珠
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