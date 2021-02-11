SHOPLINE：今年網購增速料放緩

平台去年10月在ifc開設概念店「POWERED BY SHOPLINE」，原先以短租6個月的方式開店，希望讓商戶嘗試實體店銷售反應，又會每月更換主題保持顧客新鮮感。韋百濤表示，本地品牌或多為樓上舖，過去的主題普遍反應超出預期，亦曾為台灣品牌測試香港市場反應，例如護膚品牌綠藤生機與SHOPLINE今年1月合作的限定店，店內收集空樽短短數日已經滿額。他又稱，有見反應不錯，平台亦與業主商量再延長6個月租約，希望讓更多商戶有機會參與。

ifc概念店延長6個月

韋百濤表示，去年更多實體店商戶加入線上銷售，部分商戶以往仍使用手寫單，疫情帶來的契機，令他們改以線上系統處理訂單，整合線上線下渠道，客戶數據庫會更加精準方便行銷。他直言，網購市場競爭明顯加大，商戶需要建立品牌知名度，相信今年第二至三季將有更多商戶嘗試直播，與潛在客人交流產品特點，最終可望轉化為訂單。