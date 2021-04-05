本地新生品牌疫下轉攻網上 零食店：一場直播可做50萬生意

明報記者 蕭嘉聰

本地品牌Teaddict由何雅盈（Pandora）於2015年成立，主打「DIY絲襪奶茶」套裝，客人可在家嘗試冲泡絲襪奶茶。Pandora坦言，以往不少遊客會購買產品作為手信，產品零售點包括海洋公園、昂坪360等旅遊景點，但去年起疫情令旅客無法來港，實體店銷售轉移至網購，去年線上三至四成生意來自海外訂單。

Teaddict自設網店 直接與客戶溝通

Teaddict設有自家網店約2至3年，亦會在港視（1137）旗下HKTVmall、Pinkoi等平台出售產品。Pandora解釋，以HKTVmall為例，平台無法應付海外訂單需求，自家網店便能夠與客戶直接溝通，彈性較大，例如曾有來自加拿大的客人，由於空運價格急升，特意聯絡品牌改以船運方式運送產品。她又舉例，疫情期間不少客人在家工作，更多時間冲泡奶茶。亦有客戶反映一人份茶壺分量太細，品牌就因應意見推出二人份茶壺。

山手作內地廠房搬柴灣

另一本地品牌「山手作」主要出售多款口味的酥糖，創辦人黃藹恩（Sarah）原先在家族經營的海味店工作，有感行業日漸萎縮，於是發展新一門食品貿易生意。品牌起初在內地設廠，但就曾經因為內地製造而錯過一宗大生意，於是她決定投資七位數字金額，在柴灣設立生產線製作酥糖。她表示，4年前曾透過直播出售急凍肉產品，但技術較落後，例如同事要先抄下有意下單的客人名字，再逐一私訊，最終工作至深夜才可聯絡到所有客人，只嘗試數次直播就決定放棄。

SHOPLINE直播 毋須人手聯絡客人

Sarah續稱，品牌規模較細，除了網店亦設有實體店，供客人試食產品，加深客戶印象，但疫情期間實體店人流大減，生意明顯轉移至線上，客人亦習慣在家煮食等，偶爾在家感到無聊就會觀看直播。品牌兩年多前透過SHOPLINE開設網店，Sarah表示，早前在SHOPLINE概念店直播，再次測試市場反應，同事操作上較以往簡單快捷，不再需要手動聯絡客人，一次大約接獲數十張單，又會有客人在直播後加單。她表示，香港大約在去年初興起直播，山手作曾與「女鞋國」創辦人、人稱「鞋佬」的KOL陳胤華合作直播售貨，單是40分鐘可售出約50萬元貨品，亦是一個新方式推廣品牌。