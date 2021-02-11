IBI設新公司 開發綠色科技方案

客戶包括微軟等大機構

隨着市場日益注重空氣質素及更講究健康，BSL共同創辦人兼董事總經理顏健松表示，該公司透過到矽谷，甚至德國等地區，蒐羅不同已達國際標準的殺菌、紫外線及消毒系統，甚至提供量度二氧化碳的儀器，在毋須大規模改動建築物結構下，確保空氣質素及鮮風流通。當中該公司與合作伙伴提供的方案，更獲微軟等大機構使用。他說：「BSL會先以港澳作起步點，並到深圳等大灣區探索機會，甚至進一步開發亞洲其他地區市場。」其與微軟合作及提供服務，更令BSL取得更強的客戶基礎及資助，冀在不久將來幫助開拓東南亞及韓日市場。

夏利爾表示，他們已經投入100萬美元啟動BSL的發展，他認為就算疫情過後，人們仍會很重視空氣質素，並願意投入更多資源改善空氣質素。他稱：「BSL可以向IBI提供更多經常及後續維護收入，與集團原有按工程作單位計算的收入模式，互相補足，兩者的客戶基礎相若。」此外，公司亦會繼續留意與本業及建築相關的適用科技，甚至在免接觸領域，物色發展空間。另為善用手上資本，IBI亦參與具派息能力的股權投資，進一步增加經常收入。較早前出售澳洲西太平洋銀行股份套現1391.7萬元，預期變現收益約585.4萬元。

參與股權投資 強化經常收入

至於IBI的本業在2020年疫情期間，即使在採購流程及賺取盈利方面面對挑戰，但夏利爾表示，IBI承接的工作未見有停下來的迹象，今年其團隊亦繼續承接工作，而且檔期已排滿，公司並會致力控制成本。雖然集團曾經在2020年度停派一次末期股息，但是他們仍然有計劃，將來在環境許可下派息，與股東分享成果。