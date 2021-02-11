永明：MPF未需要推單一行業基金

永明金融財富及退休金業務總經理潘紀紅認為，該行已提供投資於能源、健康護理、科技等多個行業界別的行業股票基金，投資經理會按行業增長前景、估值、技術等指標，決定投資的行業和比重，有助捕捉環球經濟增長和分散投資，減低市場波動，因此她認為未必需要推出集中單一行業的基金。

潘紀紅表示，強積金監管較嚴格，推出基金需要積金局批准，因此該行會在可行的範圍內研究增加客戶投資選擇。去年永明在亞洲股票基金內，加入ESG（環境、社會及管治 ）投資基金作為子基金，對比直接加入為成分基金，投資經理可以先觀察基金更長時間的表現，至適當時候再決定是否納入作成分基金。

市佔率一成 毋須併購擴規模

部分客戶關注公司會否推出美股基金，潘紀紅表示正研究中，要視乎市場需求、有沒有合適而具潛在持續回報的子基金、費用等因素。

永明強積金截至去年第四季的資產管理規模達1148.69億元，按年增長31.66%，期內平均每月淨流入為13.62億元，按年增加18.12%。去年市佔率為10.1%，按年增1.1個百分點。

近年MPF供應商趨向整合增加規模效應，問及永明會否考慮併購業務，潘紀紅指該行資產管理規模增長不錯，去年淨流入為市場第二多，因此不需要靠併購增加規模。