中概股斬倉餘震 瑞信擬炒風險總監

彭博：本周將披露損失規模

彭博社報道，瑞信計劃在本周向投資者披露事件最新的進展，包括該行在事件中的損失規模，以及擬撤換首席風險總監Lara Warner，甚至會有更多的管理層受牽連。另一名會被檢視的管理層是投資銀行部門的行政總裁Brian Chin，另外集團還計劃檢視投行部門旗下的主經紀商業務。據悉，集團行政總裁Thomas Gottstein會繼續留任。

Lara Warner在2002年加入瑞信任分析師，其後在投資銀行部門任職高層，至去年出任首席風險總監，但上任後不久，瑞信在今年3月連續兩次出現危機。先是瑞信的客戶之一、供應鏈融資初創Greensill宣布破產，及至3月底再發生Archegos Capital被斬倉一事，瑞信提到會對財務表現有重大影響。據業界估計，瑞信在此事的虧損將以數十億美元計，足以抵消其一年所賺的利潤。

加入瑞信19年 去年始出任現職

Archegos Capital透過瑞信等大型投行提供的衍生工具，以最少5倍的槓桿持有多隻中概股，在上月底的小股災中，基金被迫斬倉，以致瑞信及野村等投行蒙失巨大損失。