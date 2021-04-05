任志剛：港元鈎不住一種貨幣 鈎第二樣

稱匯率應有後備方案

任志剛去年曾表示，相信港元與美元掛鈎「仍是最為合適」。他同年亦在本地傳媒訪問中表示，聯繫匯率依然行之有效，相信對香港整體利益有好處。惟他早年曾多次高調建議，港元應考慮轉為與人民幣掛鈎，並引述人民幣國際化、香港經濟融入內地等理據。任志剛過去亦曾建議，港元可考慮與「一籃子貨幣」掛鈎。

料港府不會成制裁目標

任志剛昨日表示，相信美國不可能禁止香港使用美元。他表示，現時美國因《港區國安法》對香港的制裁，只令制裁名單上的人處境麻煩，例如特首林鄭月娥「係慘嘅」。但他表示，預料美國不會將制裁對象擴大到港府，亦因為中國政府持有大量美國國債，因此相信美國不太可能對中國採用資金限制、外匯管制及債務違約等武器。

他於訪問中又建議，港府可考慮容許投資者以人民幣在本港買賣股票，幫助人民幣國際化，並減少港元的流出流入。本港財政方面，他則擔心財政經常開支高於經常收入的情况，認為此結構問題須盡快處理。