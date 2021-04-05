長假後5新盤登場涉近2100伙

沙田旺角將成主戰場

作為主戰場的沙田區，今年暫未發售過全新樓盤的新地（0016），旗下涉及196伙的多石街豪宅瓏珀山，主打實用920方呎以上的3房或4房單位，日前上載樓書，預料長假後將向傳媒開放示範單位，以及公布具體銷售安排。

瓏珀山料周內開放示範單位

至於區內最大規模新盤，中洲置業旗下涉1335伙的火炭坳背灣街星凱‧堤岸，預計短期可獲批預售，之後將全速開展銷售。項目提供1至3房標準戶，各佔約30%，其餘10%屬標準4房和特色戶。

旺角方面，兩個主打中小型單位的全新樓盤，預料將正面交鋒。內房遠洋（3377）在本港首個獨資發展的市區項目、涉83伙的煙廠街「千望」，提供開放式至1房戶型，預料長假後上載樓書和公布開價。

遠洋市區頭炮千望將上載樓書

另外，信置（0083）、莊士機構（0367）和市建局合作發展、提供322伙的山東街ONE SOHO，相信短期內獲批預售樓花後亦會即時出擊，項目提供戶型由開放式到兩房。