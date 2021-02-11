大手客1.36億掃維港滙III兩複式戶 復活節3日假期一手成交近百宗

明報記者 林可為

3月底突擊開價的維港滙III，昨日首輪公開銷售70伙，另8伙招標發售；發展商透過招標售出兩伙複式戶，包括1A座31樓及32樓A室，實用1611方呎連平台及天台，4房雙套間隔，成交價7007.49萬元、實呎4.34萬元；另1A座31樓及32樓B室，實用1408方呎連平台，4房1套間隔，成交價6633萬元、實呎4.71萬元。上述兩伙銷售總額逾1.36億元，由同一組買家購入，發展商未有透露買家是否需付辣稅。

維港滙系列累售269伙套現37億

至於維港滙III以價單發售的70伙，折實均呎2.57萬元，單位實用277至524方呎，開放式戶折實入場價666.9萬元起，全日售出11伙；連同1期，維港滙系列3月推出迄今累售約269伙，套現逾37億元。

九龍其他一手大單位亦不乏承接，新地（0016）南昌站匯璽，以4965.68萬元售出低座日鑽匯8樓A室，實用1896方呎4房雙套戶，實呎2.61萬元，為匯璽4月首宗一手成交。

尚瓏連平台戶 呎價逾4.1萬沽出

港島方面，西營盤尚瓏繼日前以呎價近4.6萬元售出一伙30樓特色戶後，再透過招標售出5樓B室連平台特色戶，成交價943.3萬元，實用227方呎一房間隔，實呎4.15萬元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，復活節5天長假市場可錄約200宗一手成交，預料4月整體一手成交最終可達2000宗。

東環兩房768萬易手 同類新高

二手方面，代理消息指東涌指標屋苑東環，新錄6A座高層6室易手，實用483方呎兩房連儲物房間隔，以768萬元成交、實呎1.59萬元，成交價和呎價料創屋苑同類戶型新高；原業主2015年1月以578萬元一手購入，帳面賺190萬元或33%。

香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳天晉第8座高層E室、實用617方呎三房戶，原業主4月1日開價1360萬元放盤，議價後減價112萬元或8%，以1248萬元沽出，實呎2.02萬元，成交價屬屋苑同類次高（之前最高成交價1398萬元）；原業主2017年以822萬元購入，帳面賺426萬元或52%。

同時，發展商亦積極推售旗下屋苑車位，南豐將軍澳日出康城LP6，共售出255個車位和電單車位，套現4.7億元。