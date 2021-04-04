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2021年4月4日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
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內地銀行苦日子過去了嗎？
【明報專訊】近期內地銀行集中披露年報，儘管2020年下半年以來行業淨利潤改善迹象顯現，如工農中建四大行去年全年淨賺逾萬億元人民幣，但內地銀行業還未熬過苦日子。
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