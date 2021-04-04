復活節兩日逾50宗一手成交

3盤今共推售148伙

富豪酒店（0078）旗下西營盤新盤尚瓏正接受收票認購之際，昨日推出1伙特色戶招標，並以1968萬元售出，該單位為30樓A室，實用面積428方呎，2房戶連200方呎平台，實呎45,981元。富豪國際酒店執行董事范統表示，尚瓏首推單位招標旋即錄成交，為項目打響頭炮，成績令人鼓舞。尚瓏今日亦推1伙特色戶作招標，為5樓B室，屬實用面積227方呎1房戶，附設122方呎平台。

另同區恒地（0012）藝里坊．2號，昨日亦售出1伙，恒物營業（二）部總經理韓家輝表示，售出的單位為30樓A室，實用面積381方呎，成交價1251.979萬元，實呎32,860元，成交價創項目新高價紀錄。項目自去年9月開售以來，至今累售194伙，佔全盤264伙的73%，套現近15億元。

蔡思貝斥逾200萬購LP6車位

由南豐、港鐵（0066）等合作發展的將軍澳日出康城LP6，趁復活節假期推售項目車位，涉及266個，私家車位售價由211萬至233萬元，電單車位售價則由12.8萬至17.8萬元。市場消息指，今年初榮膺視后的蔡思貝，昨日斥資逾200萬元購入一個私家車位。資料顯示，蔡氏在2018年10月以首置名義，購入LP6 1座中高層F室，屬實用519方呎兩房戶，成交價807.6萬元，實呎15,561元。

劉細良夫妻4380萬沽雲峰大廈

二手市場方面，市場消息稱，北角半山雲峰大廈B座高層1室，實用面積1650方呎，3房連套房間隔，最新以4380萬元易手，創該廈新高成交價，折合實呎26,545元。據悉，該單位原業主為主場新聞創辦人之一劉細良及其太太鄺頴萱，二人在2006年10月以1230萬元購入，現持貨14年，帳面獲利3150萬元離場，物業期內升約2.6倍。