光觸媒品牌聯乘Tesla大快活

Raze共同創辦人方添明表示，多個品牌都已採用這服務，包括大快活及Tesla。而該公司亦借此大搞「聯乘」（Crossover）來宣傳。例如，Tesla在香港的體驗店、取車中心的休息室、充電站以及試駕車輛，全部都已使用其光觸媒塗層服務，稍後開設的新陳列室也會採用。Tesla亦會向每名本地新車車主贈送一個Raze的試用套裝，當中包括其4層立體口罩。

快閃店全線產品買一送一

至於大快活的本地分店以及外賣保溫袋，亦已全部使用其光觸媒塗層服務。其實，Tesla曾經提議借出一部真車，放在該公司位於中環閣麟街的快閃店內作宣傳。只是該快閃店位於單棟樓內，每層不算寬敞，最後唯有改用相片以及模型車來交代；另外，快閃店將其中一層則裝修到好像大快活的分店般。由現在至4月18日，其快閃店和網店都提供全線產品買一送一的優惠。

明報記者 薛偉傑

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