Hwang：我喜歡上帝勝過金錢

Bill Hwang指他是領英（Linkedin）的大投資者，領英助人發揮工作潛力。他說：「我認為上帝喜歡它（領英）嗎？當然！我就像一個孩子，想知道今天可做什麼，可在哪裏投資才能取悅上帝。」現年約50多歲的Bill Hwang，在韓國高中畢業後，隨家人移民美國。他曾就讀於加州大學洛杉磯分校（UCLA），並獲卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）的MBA學位。根據韓國媒體的描述，Bill Hwang的父親是牧師，在移民不久後去世。

Bill Hwang稱，在商業上遭遇的一些挫折，重新喚起他對宗教的興趣。他透露利用自己在韓國的基金會，以及在美國的資產，向美、韓兩國的教堂提供資助。他說：「我想做一些上帝喜歡的事情，為此正減少名下的資金，這樣做是因為我喜歡上帝勝過金錢。」

Bill Hwang是美國加州著名的富勒神學院（Fuller Theological Seminary）的受託人，也是Grace and Mercy基金會的聯合創始人。申報文件顯示，截至2018年底，該基金會的資產接近5億美元。他在2018年接受富勒學院的一次採訪，談到自己作為投資者及基督徒的角色。他說：「這並非全為了錢。這是長遠的事，上帝當然有長遠的看法。」

至少3次以投行內幕信息獲利

作為老虎基金（Tiger Management）創辦人羅伯遜的門生，Bill Hwang在羅伯遜的支持下，於2001年創立老虎亞洲基金（Tiger Asia Management）。他在2012年12月承認，老虎亞洲基金至少3次非法利用投行的內幕信息，從證券交易獲利，之後該對冲基金向投資者退還了資金。Bill Hwang之後把老虎亞洲基金變成自己的家族辦公室，並將其改名為Archegos。Archegos希臘文是「領路者」（One who leads the way）的意思。

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