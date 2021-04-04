Archegos爆煲 揭家族基金冇王管

資料來源：彭博社、華爾街日報

負責管理私人財富的家族基金，由於沒有外部投資者參與，通常毋須向美國證交會（SEC）註冊為投資顧問。這些私人基金不但毋須披露其擁有者及經營者的身分，也毋須披露其管理多少資產。監管機構對一些家族基金的監察，猶如「無掩雞籠」。這是由於一般來說，小型的家族基金對市場的潛在風險很小，因為不涉及公眾投資者。不過當家族基金擁有「華爾街巨鯨」的規模，其對市場的威脅卻不容忽視。

私人基金毋須披露擁有者管理資產

市場人士估計，Archegos的淨資本，也就是Bill Hwang的身家應超過100億美元。隨着被拋售的倉位曝光，外界對Archegos的總持倉估算也不斷攀升。部分市場人士猜測，其總持倉可能價值超過1000億美元。

縱橫金融市場20多年的高盛前合伙人Mike Novogratz稱：「我從沒見過這種事，倉位累積時神不知鬼不覺，卻又瞬間灰飛煙滅，這絕對是有史以來，最嚴重的個人財富損失事件之一。」

投資者行業組織健康市場（Healthy Markets）執行董事蓋拉施（Tyler Gellasch）稱，Archegos事件再次引起外界對家族基金監管的質疑。他說，若只是涉及家人及朋友的私人資產，監管機構為何要費勁監察？這是因為它們可能對市場產生巨大影響，即使在2008年金融海嘯後通過了《金融改革法》（Dodd-Frank Act），SEC的監管措施也沒有對家族基金提出太多的信息披露要求。Archegos雖只是家族基金，其經營者Bill Hwang卻有不少黑歷史。他曾因涉及內幕交易，以致其此前創立的老虎亞洲基金，被香港證監會禁止在港從事任何上市證券或衍生產品交易。這些往績令Bill Hwang直至2018年底仍被高盛列入「黑名單」。

不過，眼見其他投行從Bill Hwang手上賺取了大量佣金，高盛也放鬆了警戒，把他從黑名單刪除，並像摩根士丹利、瑞信等一樣，為其開設巨額孖展帳戶。隨着Bill Hwang重倉的股票接連傳出負面消息，包括美國落實《外國公司問責法案》觸發中概股大跌、霧芯科技面臨中國內地《煙草專賣法》的收緊規管，加上Viacom高價配股導致股價大跌等，令他面對「黑天鵝」式的爆倉。

藉衍生產品建倉 避過向SEC申報

外界迄今尚未清楚他全部持倉，又或他設置什麼對冲。箇中原因是他從未向SEC提交13F持倉報告。SEC規定，每個持有超過1億美元美國股票的投資經理，都必須在每季末向SEC提交13F報告，申報持倉變化。不過若通過衍生產品建倉，卻可避過向SEC申報的要求。

投行重倉暴跌股 高盛曾持跟誰學54%股權

Bill Hwang的慣常操作，是通過掉期，或所謂的差價合約（CFD）建倉。這些衍生產品交易，不包括在13F申報要求。Bill Hwang的持倉，卻反映於投行資產負債表上。市場人士對比近期股價暴跌的美國媒體股Viacom，以及內地教育平台跟誰學等主要股東名單，巧合的是，為Archegos提供巨額擔保的多家投行，也在這些上市公司大股東之列。摩根士丹利和高盛也是跟誰學的股票主要持有者，該公司屢遭沽空機構狙擊。投行重倉這些股票可能出於多種原因，包括對冲與客戶的掉期交易風險。

監管文件顯示，高盛在1月對跟進學的持倉提高54％。彭博社對監管文件的分析指出，整體而言，主要投行曾申報持有跟誰學至少68％的流通股，另持有至少40%的愛奇藝流通股，以及Viacom的29％流通股。這些都是Archegos的重倉股票。高頻交易商Virtu Financial的行政總裁Doug Cifu預期，監管機構將檢討是否提高家族基金的透明度及披露範圍。彭博引述知情人士稱，SEC已對Bill Hwang展開初步調查。

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