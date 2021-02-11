Alphabet自駕公司CEO突離職 外媒：高層不滿表現

任內從Alphabet分拆 現估值2340億

John Krafcik未有解釋辭職原因，在其任內，Waymo成功從Alphabet分拆出來，為Waymo外部融資32.5億美元（約253.5億港元），現時這間自動駕駛公司的估值已達到300億美元（約2340億港元）高位。

英國《金融時報》則認為，John Krafcik的突然離開，可能與管理層不滿意其在Waymo的表現有關。報道指出，2018年Waymo與捷豹和快意佳士拿達成協議，計劃為當年啟動的無人駕駛車隊生產逾8萬輛自動駕駛汽車，然而該項目進展遲緩，Waymo One無人駕駛召車服務迄今只有鳳凰城一處運營點，並且還只是該城市一部分區域。

無人駕駛車隊項目進展慢

另一方面，報道亦引述兩位知情人士指出，Waymo前後已經耗費了數十億美元；在自動駕駛何時可以為公司貢獻可觀收入的問題上，Alphabet高層可能愈來愈不耐煩，John Krafcik去年為Waymo進行外部融資，可能間接證明了Alphabet已不想為Waymo繼續「燒錢」。