美國最大晶片代工廠 擬明年上半年IPO

擴產投資金額或翻倍

Tom Caulfield同時警告，這波晶片短缺危機或將延至2022年甚至更長時期才會解決，目前公司產能滿載，所有工廠的產能利用率都超過100%。

GlobalFoundries由阿布扎比主權財富基金持有，公司總部設於美國加州Santa Clara，在美國、德國和新加坡都設有工廠，生產由AMD、高通和博通等公司設計的晶片。上月初公司已表示，14億美元的投資額將平均用於提高美國、新加坡等晶片廠的產能；若需求繼續上升，GlobalFoundries可能還會在紐約馬爾他（Malta）廠附近再建新廠房。

雖然GlobalFoundries為全球第三大晶片代工廠，地位僅次於台積電和三星電子，但根據市場研究機構Trendforce數據，GlobalFoundries市佔率7%，遠不及台積電的54%。