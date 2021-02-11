加密幣投資趨年輕化 Genesis Block：ATM用戶約25歲

洪嘉昊又稱，場外交易平台用戶平均30歲至45歲，而ATM用戶則低5歲至約25歲，反映投資加密貨幣的人士有年輕化的趨勢。

ATM交易增近50% 每月平均近千宗

Genesis Block提供加密貨幣ATM，投資者可直接用港元買入加密貨幣，最低交易額500元；但洪嘉昊表示，因應加密貨幣的礦工費高昂，若再下調或會出現「連手續費也不夠」的情况，暫無意下調入場門檻。

本港加密貨幣投資者的喜好亦以熱門為主，洪嘉昊表示，旗下用戶集中買入較主流的加密貨幣，例如比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）等耳熟能詳的產品；當中Bitcoin交易佔整體約50%至60%。另部分更有經驗的用戶，傾向投資較冷門、升幅較小的幣種，例如幣安幣（BNB）及FTT等，估計升幅「水位」較多，希望可以追落後。

本港投資者喜買入較主流加密幣

目前為止，Genesis Block在香港、韓國、台灣等地都有業務，洪嘉昊表示，因應當地銀行系統未夠完善，有意進軍東南亞市場，惟新冠疫情影響發展步伐。他指，菲律賓、印尼等國家有不少人沒有銀行戶口，但卻有轉帳的需要，認為加密貨幣能填補這塊空缺。

對於多家國際巨企如Tesla、PayPal均先後宣布接受Bitcoin交易，洪嘉昊認為Bitcoin僅適用於大額交易，難以應用於日常生活交易當中，相信Bitcoin就如黃金一樣，是商品而不是貨幣。