《日經》：比亞迪最快下半年對外售鋰電池

不排除弗迪電池單獨上市擴業務

據報，比亞迪開始向其他公司銷售其電池子公司弗迪電池研發的車用鋰電池；因應比亞迪的電池此前多數是供給相關合資企業及商用車生產商，不常對外進行大規模銷售，相關政策轉變也意味比亞迪在銷售政策上出現重要轉變。

報道指出，比亞迪將自家製鋰電池對外出售，並非要減少用自己的關鍵零部件產品去生產電動車，而是希望透過向其他公司供貨，去擴大電池製造業務規模，從而進一步提高生產效率。至於具體客戶、銷售價格及目標尚未明確。

藉向其他公司供貨 提高生產效率

值得留意的是，除了電動車面對日益激烈的競爭，其進軍車用電池，其實也要面對同樣十分巨大的挑戰。如若對外銷售電池，中國的寧德時代及韓國的LG化學，都會是比亞迪在電池市場上潛在的強勁競爭對手。

另報道引數據指出，依電動車銷量計算，比亞迪是中國市場內第三大企業；按產能計算，比亞迪在車載電池市場則是排名第四，市佔同樣約10%。