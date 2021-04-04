Tesla首季交付18.5萬輛創新高 中國銷售強勁推動 分析：短期有利股價

明報記者 蔡穎霖

Tesla上周五（2日）公布，上季交付量累計18.48萬輛汽車，當中約18.3萬輛為Model 3及Model Y，Model S和Model X售出2020輛。公司表示，Model Y於中國市場表現強勁，上海廠房產能亦很快達到滿載；而新款Model S及Model X同樣受歡迎，並處於量產早期階段，新設備正在安裝。

Tesla：滬廠房產能很快滿載

產量方面，Tesla首季共生產約18.03萬輛汽車，全為Model 3及Y，Tesla目前僅於美國加州生產Model S及Model X；Model 3及Model Y則同時在加州及上海製造。值得注意是，Tesla指因期內加州Fremont工廠失火及零部件短缺，曾導致生產線在2月臨時關閉，對生產造成負面影響，換句話說如非暫時停產，首季交付量可能更高，也解釋為何Model S及Model X未如馬斯克所說如期生產。交付量創紀綠，但Tesla股價首季大上大落，1月底曾創883.09美元最高收市價，之後一度跌至563美元水平，累計首季跌9%，上周四（1日）則收報661.75美元。

分析：靠單一市場 今年難重上800美元

惠峰國際發展董事張玉峰認為，銷售勝預期或會帶動Tesla股價短期向上，但表現只靠單一市場，長遠而言非利好因素；加上汽車晶片短缺將影響造車成本。此外，當小米（1810）也加入造車行列，張玉峰稱電動車市場競爭已愈來愈大，加上中國車企佔「地主之利」，會更了解內地消費者需要。他估計，除非出現大型利好消息或發展，Tesla今年內料難再次重上800美元水平。