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2021年4月3日星期六
陸振球 樓市解碼
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復活節澳門酒店劈價至近5年新低 威尼斯人叫價低至千元 業界：冀賭收續增
摩通：5月賭收或見百億
人行銀保監擬向銀行設附加資本要求
王維基押注港視股價5年後升兩倍
微醫申港上市 擬集資至少156億
京東數科撤內地科創板上市申請
長假首天連錄3宗逾億成交 長實21 BORRETT 呎價逾7.2萬沽
美非農職位增91萬個勝預期 失業率降至6%
老牌公司千五萬買凱旋門投資 單位唔夠400呎
寶翠園呎價逼2.7萬 10個月新高
陸振球：租管減供應 或有劏房戶要瞓街
周末睇樓好去處
西區尚瓏主打細戶 數分鐘到港鐵站
區內中山紀念公園享家庭樂
處名校網 增子女入讀名校優勢
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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復活節澳門酒店劈價至近5年新低 威尼斯人叫價低至千元 業界：冀賭收續增
摩通：5月賭收或見百億
人行銀保監擬向銀行設附加資本要求
王維基押注港視股價5年後升兩倍
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