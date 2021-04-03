寶翠園呎價逼2.7萬 10個月新高

美聯營業經理方啟祥表示，寶翠園近期成交單位為6座高層A室，以2668萬元易手，單位實用面積907方呎，3房1套間隔，享海景，實呎29,416元。單位原業主2007年1119萬元購入上址，持貨14年，帳面獲利1549萬元或約1.4倍。

方氏稱，現時屋苑放盤業主議價空間明顯收窄，放盤量亦較今年初下跌，料次季成交量因而減少，但成交價會持續上升，整體做價有望重返高峰期水平。

溱柏4房1120萬破頂

其他屋苑再錄破頂成交，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗溱柏2座中層D室，實用面積952方呎，4房套房連儲物房間隔，以1120萬元成交，創屋苑標準分層戶成交價新高，呎價約11,765元。原業主2014年828.5萬元一手買入單位，持貨6年半，帳面獲利291.5萬元或約35%。

貝沙灣洋房2.4億沽 實呎6.4萬

豪宅市場方面，土地註冊處資料顯示，薄扶林貝沙灣5期單號洋房，實用面積3750方呎，4房4套間隔，上月初以2.4億元成交，實呎6.4萬元。單位於市場放售約1年，原叫價2.6億元，至近月樓市氣氛變得熾熱，獲買家議價，終累減2000萬元或約8%，獲買家承接。原業主2010年以1.1668億元購入單位，帳面仍獲利約1.2億元或約1倍。

康怡罕有複式1720萬易手

另外，鰂魚涌康怡花園亦錄得罕有複式單位二手成交。美聯首席高級營業經理蔡玉峰表示，康怡花園F座頂層複式戶，實用994呎，為屋苑近月罕見的複式戶二手買賣。原業主叫價約1800萬元，議價後減價80萬元，以1720萬元易手，實呎17,304元。原業主1995年約690萬元購入單位，帳面獲利約1030萬元或約1.5倍。

天鑄4房3780萬沽 5年貶值4%

何文田天鑄亦錄二手成交，市場消息稱，屋苑5座中層A室，實用1320方呎，屬4房雙套連工人套房間隔，近日以3780萬元成交，實呎28,636元。單位業主2016年以3928萬元購入上址，帳面貶值148萬元或約4%。不過翻查資料，買家購入單位時獲發展商提供回贈，料最終毋須蝕讓離場。

明報記者 歐陽慧恩

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