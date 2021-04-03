美非農職位增91萬個勝預期 失業率降至6%

強勁的就業數據反映美國經濟正從疫情低谷中反彈，廣泛的疫苗接種令消費者更多購物、光顧餐廳及在國內旅遊。絕大部分行業都錄得職位增長，餐飲及酒店業新增28萬個職位；建築業及製造業分別增11萬及5.3萬個。學校重開，教育職位新增12.6萬個；汽車製造業職位則較疲弱。此外，平均時薪按月跌0.1%，按年仍有4.2%升幅。

美匯指數國債孳息抽升

而在強勁的就業數據公布之後，美匯指數由92.8抽升至93的水平。至昨晚10時，美國10年期國債孳息由1.66厘抽升至1.72厘。求職顧問公司Glassdoor的高級經濟師Daniel Zhao指出，在今年夏天美國每月或可新增100萬個職位。

受到美國總統拜登公布2.25萬億美元基建大計所推動，美股周四上揚。當中標普500指數首次升穿4000點，收報4019點，升1.1%，而納指更顯著上升1.8%。昨天有開市的亞洲股市則向好，有消息指美國政府準備跟半導體及汽車生產商會面，韓國晶片股上升，帶動KOSPI指數升0.82%，日經平均指數更升1.58%，中國內地上證指數升0.52%。

OPEC與俄羅斯等產油國達增產協議

以沙特阿拉伯為首的石油出口國組織（OPEC）跟俄羅斯等其他產油國達成協議，在7月底之前分階段增產，最終每天增產逾200萬桶。市場人士認為分階段增產彈性較大，增幅亦溫和，國際油價不跌反升。布蘭特期油升3.2%至每桶64.75美元，紐約期油升3.9%，報每桶61.45美元。

外電指沙特阿拉伯原本想維持現狀，但俄羅斯希望能增產，最終雙方在周四的OPEC+會議上達成協議。沙特能源部長阿卜杜拉在會議後表示，OPEC+共23個成員國，同意由5月起每天增產35萬桶，6月亦增產同等數量，7月再增產45萬桶。而沙特另外會加回今年年初自行減產的每天100萬桶，5月增25萬桶，6月及7月分別再增35萬桶及40萬桶。

阿卜杜拉說OPEC+的決定是測試市場水溫，隨時可以在本月28日的另一次會議上撤回增產的決定。