長假首天連錄3宗逾億成交 長實21 BORRETT 呎價逾7.2萬沽

明報記者 甘潔瑩

21 BORRETT ROAD售出的單位為15樓7號室，實用2316方呎，屬4房雙套及儲物室間隔，連同兩車位，成交價1.68億元，實呎72,539元。據招標文件顯示，上述單位的管理費每月2.4萬元、折合每方呎逾10元。

另保利旗下屯門青山灣低密度新盤瑧譽，自去年11月上載樓書及銷售安排，事隔4個月後首錄成交，售出的是21號洋房，實用面積4159方呎，屬於5房5套間隔，連同2個車位，成交價1.179億元，實呎28,348元。值得留意，據招標文件顯示，上述洋房有權一併購入21號居室，惟成交紀錄冊顯示，買家未有買有關居室。

瑧譽洋房連兩車位逾1.1億沽出

華懋九龍塘已入伙的義德道雲門，事隔一年再錄一手成交，單位為1座12及15樓B室，屬頂層複式連天台戶，實用面積2797方呎，屬4房連3套房間隔，附設187方呎平台和924方呎天台，連同一個車位一併出售，成交價1.22億元，實呎43,618元。

二手市場方面，未知是否因市民未能外遊，二手睇樓及成交轉活躍，元朗新晉屋苑朗屏8號錄高價成交。中原地產副區域營業經理王勤學表示，朗屏8號昨日錄4房單位成交，有關單位為2座高層A室，實用面積820方呎，屬4房連套房及工人套房間隔，原業主早在去年4月起放售，當時叫價1480萬元，及後疫情反覆，先後調低售價，至近期減價至1250萬元放售，準買家昨日睇樓後，雙方議價後象徵式減價2萬元或0.2%、以1248萬元易手，較去年叫價低232萬元或16%，折合實呎15,220元。

朗屏8號4房戶1248萬元易手

翻查資料，朗屏8號對上一次錄高價成交，已是去年1月，5座中層F室，實用面積888方呎，同屬4房連套房及工人套房間隔，成交價1210萬元，呎價13,626元，即上述成交較舊紀錄高38萬元或3.1%，再創二手新高價。原業主在2017年8月以1210.8萬元向發展商一手購入，持貨快將4年，帳面獲利37.2萬元，物業僅升值3%。

另荃灣翠景臺亦錄高價成交，中原地產副分區營業經理陳耀榮表示，有關單位為1座中層C室，屬實用面積660方呎3房連套房單位，望海景，連同一個車位出售，原業主叫價860萬元，議價後減價10萬元或1%、以850萬元成交，實呎12,879元，成交價創屋苑同單位新高紀錄。原業主在2013年以558萬元連車位購入，持貨約8年，帳面獲利292萬元或52%。