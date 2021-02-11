微醫申港上市 擬集資至少156億

提供線上線下醫療服務

去年虧損18.8億

微醫服務包括線上線下數字醫療諮詢和診斷服務，包括線上預約、診療醫療費用結算和配藥等，以及會員式健康維護服務。截至去年12月底止，平台約有2.2億名註冊用戶，平均月付費用戶約2500萬名，共連接逾7800間醫院，有超過2.7萬名註冊醫生，去年每名數字慢病管理服務會員平均收入約3600元。集團去年收入18.32億元，按年大升2.62倍，毛利亦增加3.21倍至4.98億元。

騰訊為主要股東 採WVR架構

文件披露，微醫將採用WVR架構，其中A類股份持有人每股可投10票，A類股全由集團創辦人兼首席執行官廖杰遠持有；B類股份持有人每股可投一票，其中騰訊持有微醫上市前約8.8% B類股份。

集團指出，部分業務如互聯網醫院服務中心及專科醫療診所受疫情不利影響，不過去年數字醫療諮詢及診斷服務收入較2019年升逾一倍，預計未來發展及擴張計劃不會因疫惰任何實質性偏離。集團預計，集資所得款項將用於業務擴展，例如在中國更多城市推出專注數字慢病管理的互聯網醫院；擴展流動醫院服務範圍等，進一步研發以及用於潛在投資、收購或戰略聯盟等。