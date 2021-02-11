微醫申港上市 擬集資至少156億

【明報專訊】再有內地企業申請以同股不同權架構（WVR）上市，由騰訊（0700）擔任主要股東的內地網上醫療平台微醫本周四上載初步招股文件，去年全年虧損18.8億元（人民幣‧下同），較2019年虧損收窄2.2%，3年合計虧損高達78.52億元；以非國際財務報告準則計，去年經調整淨虧損為8.69億元，按年擴大。據路透旗下IFR早前報道，微醫初步計劃集資20億至30億美元（約156億至234億港元）。
提供線上線下醫療服務
去年虧損18.8億
微醫服務包括線上線下數字醫療諮詢和診斷服務，包括線上預約、診療醫療費用結算和配藥等，以及會員式健康維護服務。截至去年12月底止，平台約有2.2億名註冊用戶，平均月付費用戶約2500萬名，共連接逾7800間醫院，有超過2.7萬名註冊醫生，去年每名數字慢病管理服務會員平均收入約3600元。集團去年收入18.32億元，按年大升2.62倍，毛利亦增加3.21倍至4.98億元。
騰訊為主要股東 採WVR架構
文件披露，微醫將採用WVR架構，其中A類股份持有人每股可投10票，A類股全由集團創辦人兼首席執行官廖杰遠持有；B類股份持有人每股可投一票，其中騰訊持有微醫上市前約8.8% B類股份。
集團指出，部分業務如互聯網醫院服務中心及專科醫療診所受疫情不利影響，不過去年數字醫療諮詢及診斷服務收入較2019年升逾一倍，預計未來發展及擴張計劃不會因疫惰任何實質性偏離。集團預計，集資所得款項將用於業務擴展，例如在中國更多城市推出專注數字慢病管理的互聯網醫院；擴展流動醫院服務範圍等，進一步研發以及用於潛在投資、收購或戰略聯盟等。