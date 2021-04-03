王維基押注港視股價5年後升兩倍

港視年初至今股價曾高見16.28元，周四收市價11.16元為今年新低。若按年初至今62個交易日，港視平均股價約13.9元計，至今差不多跌約24.6%。集團多次在通告內重申，股份獎勵計劃是將王維基與股東的利益掛鈎，藉以激勵王維基在5年間提升公司價值及股價，以取得獎勵股份。每年會檢閱股份表現一次，決定他是否能獲得獎勵股份。

獎勵計劃10年有效

每財年發行最多916萬股

根據公告，今次股份獎勵計劃有效期長達10年，當中向王維基發行的獎勵股份最多約4579.9萬股，每財年每批最多近916萬股。集團表示，獎勵股份攤薄影響並不重大，按授出最多近4600萬股計，未來5個財年首年攤薄僅0.6%，其後4年均為0.5%。5年間公眾股東持股由55.6%降至53%，王維基則由持股38.8%升至41.7%。公司稱，公眾股東在潛在「2.6%」攤薄成本下，將可換取股價累升兩倍的回報。

若簡單不計及各年間的股價波動，只簡單以港視周四收市股價11.16元計，五年後的股價至少需達33.48元，即每年股價的複合增長率約24.57%，王維基才算達標可全取授股。若最終港視股價全數達標，相關股份5個財年分別獲授出時市值分別約1.27億元、1.59億元、1.98億元、2.46億元、3.07億元。

事實上，港視一直強調人才對於公司發展非常重要，故對員工投入亦不手軟，去年在疫情期間港視業務噴射式增長下，全職員工按年增加580名至1818名，2020年人才成本增至6.35億元，當中工資及薪金增長56.1%至5.97億元。