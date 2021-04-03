人行銀保監擬向銀行設附加資本要求

藉國際經驗 降銀行系統性風險

文件指出，今次是借鑑國際經驗，建立附加資本、附加槓桿率、流動性、大額風險暴露等附加監管指標體系。為鼓勵銀行降低系統性風險，避免引發道德風險，系統重要性（俗稱「大到不能倒」）銀行第一組到第五組的銀行，分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求，均需由核心一級資本滿足。系統重要性銀行須在進入名單或者得分變化導致組別上升後，經過一個完整自然年度後的1月1日滿足要求。

除第五組外，第一組到第四組間的附加資本要求僅差0.25%，各組內暫不設置差異化的附加資本要求。人行、銀保監後續可以根據實際情况，對附加資本要求進行調整，報國務院金融穩定發展委員會審議後實施。今次建議中有關系統重要性銀行的附加資本要求，與宏觀審慎評估（MPA）中的附加資本要求不互相替代。

值得注意的是，文件指出，若銀行同時被認定為內地的系統重要性銀行和全球系統重要性銀行，今次建議中的附加資本要求將不會疊加使用，改為採用兩者當中較高的標準而定。目前全球系統重要性銀行的附加資本要求介乎1%至3.5%，較內地建議標準為高，意味本來已屬於全球系統重要性銀行的中行（3988）、工行（1398）、建行（0939）及農行（1288），或不會受到今次制度建議影響。

目前內地仍未公布系統重要性銀行名單，據人行與銀保監去年底公布的評估辦法，主要是以衡量調整後表內外資產餘額，在所有銀行中排名前30、或曾於上一年度被評為系統重要性銀行，即需要納入系統重要性銀行評估範圍，而最終名單將經國務院金融穩定發展委員會確定後，由央行和銀保監會聯合發布。

人行表示，制定和實施附加監管要求時，會充分考慮宏觀經濟形勢、銀行資本補充需求和服務實體經濟等因素，合理安排推出時間。