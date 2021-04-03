復活節澳門酒店劈價至近5年新低 威尼斯人叫價低至千元 業界：冀賭收續增

明報記者 陳偉燊

本報翻查今年復活節長假期（4月2日至4月6日）期間澳門酒店訂房情况，除銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河、星際及悅榕莊等酒店在假期首3日訂房爆滿或沒有供應房間外，其他酒店大多仍有房間可供旅客預訂。以金沙中國（1928）旗下威尼斯人為例，該酒店的豪華皇室套房經官網的預訂叫價，未計稅費，在假期首3日最低為1118.4元，為過去5年低位，按年劈價53.9%。

回力酒店房價不足300元

澳博（0880）位於半島的回力酒店，房價更連300元也不到。至於房價向來較「企硬」的新濠天地摩珀斯，豪華客房每晚最高叫價亦按年減價約10.8%至3298澳門元。反而與威尼斯人同系、新開業的倫敦人，復活節假期最高峰時，同一路易套房房價竟較農曆新年檔期最高價還要高，在4月3日最高索價每晚4598元。

實德環球：旅客訪澳重拾動力

實德環球（0487）副主席馬浩文稱，在過了農曆新年後，旅客訪澳已見重拾動力，現時澳門酒店平日入住率約40%至50%，到周末可達80%，房價日均為500至600元。他說：「即使在復活節檔期沒港客支持，內地亦沒有復活節假期，房價會差些，大抵叫價在1000元以下，但是入住率會較平日為佳。」至於博彩收入方面，從上月起，以他所見，每個月約呈現10%至15%升幅，他稱有信心今個月可維持相若升勢。

業界：港客難至 入住率約50%

澳門旅遊業議會理事長胡景光指出，澳門自農曆新年後，由內地入境旅客維持日均2萬人，高峰時更超過3萬人，帶動當地酒店入住率平均達50%。他表示，澳門旅遊業傳統上在復活節檔期都是由港客主導，由於今個檔期港客仍難以訪澳，因此估計今個檔期酒店入住率將維持在約50%水平。房價水平方面，他估計會和假期之前相若，即位於金光大道的酒店房價約為1000多元、半島舊城區的房價約300至400元。如內地疫情穩定，他相信內地訪客數字會慢慢上升，另在今個檔期內，當地酒店亦有向澳門居民提供推廣優惠。