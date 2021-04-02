澳洲樓價按月升2.8% 逾32年最勁

高盛料未來兩年升15％

悉尼樓價上月按月升3.7%，按年升5.4%。該市的樓價於去年9月觸底，迄今由低位累計升8%。CoreLogic研究主管勞利斯（Tim Lawless）指出，悉尼樓價在過去3個月上升6.7％，這是2015年中以來，最強的季度升勢。當地樓價近年增長放緩，部分由於放貸條件收緊。

此外，墨爾本及布里斯班上月的樓價亦按月急升2.4%。隨着經濟前景改善，加上借貸利率在紀錄低位、新樓供應不足，以及政府的刺激措施，都助長澳洲房地產價格上漲。高盛預計，隨着民眾尋求更大的住宅及工作空間，澳洲未來兩年的樓價升幅將達15％。不過澳洲樓市再度熾熱，令分析師擔憂到家庭債務攀升，並恐年輕人首次置業的難度增加。澳洲監管機構正考慮採取措施，遏抑樓價升勢。

家庭負債增 加央行表關注

當政府加推刺激措施成為全球趨勢，新加坡、加拿大及美國等地也樓價上漲。加拿大央行行長麥克勒姆（Tiff Macklem）警告，樓市熾熱，貸款價值比（Loan-to-Value Ratio，即貸款金額和抵押品價值之間的比例）攀升，反映家庭負債增加的趨勢，情况令人關注。

（綜合報道）

[國際金融]