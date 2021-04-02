美製造業指數逾37年高 標指破頂

特斯拉招聘規模倍增至萬人

拜登提出推廣電動車，並於全美增設50萬個充電站的措施，令特斯拉（Tesla）可望從中受惠，其股價近日反彈，並已由周二最低的600美元以下，反彈至昨午夜前的接近700美元。特斯拉行政總裁馬斯克亦透露，得州超級工廠的目標，是2022年底前招聘1萬人，較之前公布的招聘規模擴大1倍。此外，美國投行Wedbush預期，蘋果最有可能選擇德國福士（Volkswagen）成為蘋果電動車（Apple Car）的合作伙伴，蘋果股價早段微升。

此外，微軟公布，贏得美國陸軍價值達219億美元的合約，向對方提供以智能眼鏡HoloLens為基礎的擴增實境（AR）頭戴裝置。微軟股價早段升2%。不過，面對中美緊張關係加劇，波音敦促美國政府不要將貿易與政治議題混為一談，並警告如果波音被中國拒諸市場門外，歐洲對手空巴將坐收漁人之利。波音股價早段下滑。

首申失業救濟人數按周增逾6萬

當前的美國就業市場數據仍見反覆。在截至3月27日當周，美國首次申領失業救濟人數達71.9萬人，按周增加6.1萬人。不過分析師預期，周五公布的3月非農新增職位可望增長超過65萬個。

（綜合報道）

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