台積電擬提高產能 3年斥7800億元建廠

受此消息刺激，台積電昨日股價上漲2.6%，重返600元新台幣以上。台積電的供應商股價也飈升，Screen Holdings升6%、東京威力科創（Tokyo Electron）升4.7%、荷蘭ASM國際升3.5%。這些企業股價上漲，某程度也受到存儲晶片供應商美光科技（Micron Technology）的樂觀預期提振。在截至3月初的2021財年第二財季，美光科技的收入按年增長30%至超過62億美元。該公司還預計，當前財季收入將按年增31%至71億美元。

股價重上逾600元新台幣

業界流傳一封台積電總裁魏哲家寫給客戶的信，信中說明台積電對半導體供應短缺的應對策略。魏哲家在信中指出，台積電儘管在過去12個月提升產能，並將產能利用率提升至超過100%，但仍無法滿足需求，因此計劃在未來3年內投資1000億美元，以進一步提升產能，除建造新的晶圓廠，又會擴充現有的廠房，研發先進技術及特殊技術。

魏哲家在信中透露，台積電正購買土地及設備，並招募數以千計新血。他又表示，因應先進製程技術的複雜程度提高，加上材料成本增加，將自明年初起暫停晶圓減價，為期一年。台積電沒有評論價格問題，但強調其業務正進入增長速度更高的時期，預計未來幾年5G和高效能運算（HPC）的產業趨勢，將推動對台積電半導體技術的強勁需求。

兩科企爭購鎧俠 估值達2340億

此外，疫情大流行也加速了各行業趨向數碼化，增加了半導體的需求。目前尚未清楚台積電打算如何為創紀錄的支出提供資金。在截至去年12月底，台積電的資產負債表有280億美元現金和現金等價物。美國晶片大廠英特爾上月也宣布，計劃投資200億美元在亞利桑那州增設兩家工廠，與台積電直接競爭。三星電子也計劃未來10年斥資逾1000億美元來擴大半導體業務。

全球對智能手機和其他設備使用的存儲晶片爭奪戰升溫。《華爾街日報》引述知情人士稱，美光科技和西部數據（WDC）均有意收購鎧俠（前東芝存儲），此潛在交易對鎧俠的估值，可能達到300億美元（約2340億港元）。一些知情人士稱，如果達成交易，可能會在今春稍後敲定。若未能達成交易協議，鎧俠有可能在今年稍後進行IPO。東芝仍持有鎧俠四成股權，東芝股價昨升4.55%。

韓加入戰團 開發非矽功率半導體

此外，韓國政府表示，將促進非矽功率半導體的本土開發，用於電動車和其他需要功率效率和耐久性的新技術。這意味韓國加入了美國、中國和日本等國家的行列，為促進本土晶片產業的發展提供策略。與傳統晶片相比，功率晶片可處理更大的電壓和電流。

（綜合報道）

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