金管局：凍結員工固定薪酬

對上一次凍薪為2009年

雖然金管局在2020年度薪酬檢討中調高員工整體固定薪酬2.5%，不過，總裁余偉文連同副總裁和高級助理總裁已主動提出將固定薪酬凍結在2019年水平。

上次金管局在2009年凍結員工固定薪酬，其時的浮動薪酬為員工平均月薪2個月，當年為局方的薪酬總支出縮減3.4%。翌年金管局恢復調高員工固定薪酬，平均幅度為2.94%，其後數年度上調固定薪酬幅度約4%，2017年及後則維持約2%。

據金管局表示，有關薪酬檢討是由外匯基金諮詢委員會轄下的管治委員會進行。財政司長透過外匯基金諮詢委員會，批准管治委員會的建議。

當局指出，財政司長在決定金管局員工的年度薪酬調整時，考慮了外匯基金諮詢委員會轄下管治委員會的建議，以及管治委員會對金管局在過去一年的表現評估、獨立人力資源顧問公司進行的金融業薪酬調查結果，以及其他相關因素。