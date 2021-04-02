思捷半年虧逾4億元 預警銷售續大降

每股虧損0.46元 不派息

獨立核數師亦在報告內提出有關思捷持續經營的重大不確定性，指思捷截至去年底止六個月虧損達4.14億元，現金流出淨額1.31億元。思捷能否持續經營取決於集團調整其策略以減輕全球大流行病的進一步影響，這取決於能否成功發行2021年供股、成本優化和降本措施，以及策略計劃。集團又預期，由於歐洲第二次封鎖，預計下一財政年度的銷售額將大幅下降，並且預計於短期內不會恢復至疫情前的銷售水平，惟仍對疫情影響範圍之外的市場潛力持樂觀態度。

截至去年底止六個月，歐洲零售業務零售銷售（不包括折扣店）減37%，但在2020年夏季集團作出清空過多庫存策略決定，包括清理零售店舖65%庫存。批發渠道亦受政府限制及客流量減少影響，銷售淨額按年跌31%，網上商務渠道經營溢利按年升17%。集團指將推全球增長策略，將數個策略職能由德國轉移至新的全球總部香港，實行後將在兩辦事處之間形成更好組織架構平衡及協同效應，繼續專注在未來兩年內重建思捷環球以實現盈利。