攜程網傳第二上市獲批 最快下周招股

【明報專訊】美國上市中概股返港第二上市熱潮下，路透社旗下的IFR引述消息稱，內地旅行網攜程網的第二上市計劃已獲港交所（0388）批准，最快下周進行招股，擬集資10億至20億美元（約78億至156億港元）。保薦人為中金、高盛及摩根大通。攜程網美股盤前升2.52％，開報40.72美元，最新升1.4％。
擬集資78億至156億
但近月兩隻焦點第二上市的中概股百度（9888）及嗶哩嗶哩（9626）均出師不利，百度首日掛牌後一直「潛水」，至今仍較招股價低13.4%。嗶哩嗶哩首日亦跌穿招股價，至昨日回升7.67%。
路透社旗下的IFR報道指出，京東集團（9618）重組京東數科業務後，京東數科或再提科創板上市申請。京東集團昨日收報336.2元，全日升4.41％，成交額達21.05億元。京東美股開報86.5美元，早段升逾2%。此前，京東集團已通過子公司與京東數科簽訂協議，將京東雲和人工智能業務剝離給京東數科，總價值為157億元人民幣。
有報道引述市場分析表示，此次京東雲與人工智能業務正式併入京東數科之後，京東數科的金融業務會再次被弱化，科技屬性更為明顯，並估計業務調整可能是為推動京東數科的上市集資做準備。