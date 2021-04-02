攜程網傳第二上市獲批 最快下周招股

擬集資78億至156億

但近月兩隻焦點第二上市的中概股百度（9888）及嗶哩嗶哩（9626）均出師不利，百度首日掛牌後一直「潛水」，至今仍較招股價低13.4%。嗶哩嗶哩首日亦跌穿招股價，至昨日回升7.67%。

路透社旗下的IFR報道指出，京東集團（9618）重組京東數科業務後，京東數科或再提科創板上市申請。京東集團昨日收報336.2元，全日升4.41％，成交額達21.05億元。京東美股開報86.5美元，早段升逾2%。此前，京東集團已通過子公司與京東數科簽訂協議，將京東雲和人工智能業務剝離給京東數科，總價值為157億元人民幣。

有報道引述市場分析表示，此次京東雲與人工智能業務正式併入京東數科之後，京東數科的金融業務會再次被弱化，科技屬性更為明顯，並估計業務調整可能是為推動京東數科的上市集資做準備。

明報記者

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