加密幣平台Kikitrade完成800萬美元融資

融資將用作開拓澳洲及東南亞市場

吳德灝指出，Kikitrade去年10月正式面世至今，全球下載量達10萬，用戶主要來自香港及台灣；期望一年後全球下載量達100萬，料當中50%來自澳洲及東南亞等地，港台的佔比則降至30%。

Kikitrade標榜不設投資下限，散戶僅用1美元也可入市。加密貨幣的礦工費高昂人所共知，若大多數用戶「一元一元地買入」，吳德灝亦認同平台或會因此出現虧損，惟公司希望藉此吸引更多人接觸加密貨幣，以達至普及化，故堅持決定。

加密貨幣成近來投資熱話，不少專用的櫃員機（ATM）在港冒起。吳德灝表示無意推出類似服務，認為在現時的數字社會下，應該簡化買賣手續如「一個WhatsApp就買到，而非要換衫帶錢出門去買比特幣」，指「ATM是一個退步的體驗」。

全球下載量達10萬 用戶主要來自香港台灣

問及平台發展方向，吳德灝指Kikitrade會走向「富途牛牛」的路線，冀打造一個投資社區圈。他續稱，Kikitrade未來或會推出「獎勵計劃」，例如看一則有關以太坊的文章，就可以得到一定份額的以太幣，希望用戶在投資的同時，了解自己所投資的產品。

港府針對「虛擬資產供應商（VASP）」牌照監管諮詢於今年初完結，吳德灝認為，監管制度有助打擊害群之馬、助市場成長，若香港發牌他也會申請。Kikitrade在澳洲獲得加密貨幣交易所牌照，吳德灝透過，平台計劃於本年次季向新加坡政府申請相關牌照。