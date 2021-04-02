匯豐放寬按揭入息審查 非固定收入毋須打八折 重返疫情前

明報記者

去年疫情期間，因應失業率及潛在壞帳上升，匯豐一度把非固定收入人士的入息計算方法，由以前以客戶近2年平均入息計算，改為以近6個月平均入息計算，而且要打八折。非固定收入人士是指自僱人士或以佣金計算薪金的人士，主要是地產代理或保險代理、零售業銷售員等。據了解匯豐最新取消打八折的做法，但計算入息維持6個月平均數，不過已能令非固定收入人士較易通過入息審查。

計算入息維持6個月平均數

中原按揭董事總經理王美鳳回應稱，樓價及樓市交投在去年疫情期間仍一直靠穩，銀行樓按取態於今年初已轉趨積極，逐步在審批上調整至往常做法，料可加強買家之入市信心。而且匯豐的做法將具有參考指標，料其他銀行將跟隨而取消打折扣計算。

業界：料其他銀行將跟隨

經絡按揭首席副總裁曹德明表示，去年疫情打擊本港經濟，銀行風險胃納轉變，加強風險管理，並於按揭批核上的準則轉趨審慎。而近期樓巿氣氛轉趨暢旺，疫情亦逐漸緩和，相信銀行預期風險可控，並對後市保持正面態度，因此開始逐步放寬按揭批核的準則。

近期樓市相當暢旺，十大屋苑首季共錄1097宗成交，按季及按年均大增，並創近7年新高。據中原的數據，3月份現樓按揭登記宗數為6032宗，較2月份微增1%（見圖），但王美鳳指，3月登記數字仍受去年第四季二手交投回落所影響，預料第二季的登記量會反映首季的旺勢。

四大銀行按揭巿佔按月減3.2個百分點

銀行樓按取態轉積極，中小銀行按揭計劃競爭力增加、按揭份額上升，令四大銀行巿佔率在上月按月減少3.2個百分點至71.1%。中銀香港（2388）巿佔率單月減少2.1個百分點至23.8%，但仍保持首位；匯豐巿佔率按月減少1個百分點至21.7%，排名維持第二；恒生銀行（0011）單月巿佔率減少1.2個百分點至12.8%，維持第三。