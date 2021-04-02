思摩爾：支持國家規管電子煙

部署拓醫療保健業務 提高毛利率

王貴升稱，集團毛利率已由2019年度的44%，提高至2020年度的52.9%。隨着更多高毛利率產品及新產品投入市場，王貴升相信足以支持整體毛利率上升。他表示，雖然新項目的產品研發費高，但毛利率亦高，因此有望保持較高水平的毛利率。他又稱，研發費用在去年大增逾五成至佔銷售比例4.2%之後，今年仍然會進一步上升。

今年度隨着投入江門的產業園發展，王貴升預料，資本開支會較2020年為高。以江門產業園投資額約11億元，以及集團需在今明兩年投資一半左右計，今年最少投資6億元。完成今年租賃廠房及江門產業園投產後，他估計集團產能可由目前的23.2億件，增至54.3億件。現時思摩爾的產能使用率處於63.6%水平，他稱已預留空間待將來市場出現時，保留足夠儲備。